JAPAN POST: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JAPAN POST hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 39.15 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 25.25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2’849.09 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.75 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte JAPAN POST einen Umsatz von 2’827.89 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch