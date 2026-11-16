JAPAN POST präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JAPAN POST die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 USD gegenüber 0.170 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 17.89 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 6.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 19.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch