JAPAN POST INSURANCE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

JAPAN POST INSURANCE hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 31.72 JPY gegenüber 31.06 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat JAPAN POST INSURANCE 804.01 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 799.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch