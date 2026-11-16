JAPAN POST INSURANCE legte Quartalsergebnis vor

JAPAN POST INSURANCE hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.31 USD. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST INSURANCE 0.360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20.95 Prozent zurück. Hier wurden 4.78 Milliarden USD gegenüber 6.05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch