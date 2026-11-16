JAPAN POST INSURANCE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JAPAN POST INSURANCE gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 48.89 JPY. Im Vorjahresviertel waren 53.13 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.61 Prozent zurück. Hier wurden 761.36 Milliarden JPY gegenüber 891.60 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch