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15.05.2026 09:34:02

Japan Post Holdings FY Profit Rises, Sees Profit Growth Next Year

JAPAN POST HOLDINGS
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(RTTNews) - Japan Post Holdings Co., Ltd. (JPHLF) Friday reported slightly higher profit for the fiscal year ended March 31, 2026, while ordinary income, equivalent to net sales, edged down from last year. Looking ahead for fiscal 2027, the company projects higher earnings, but lower ordinary income.

For fiscal 2026, net profit attributable to stockholders came in at 374.56 billion yen or 129.14 yen per share, a growth of 1.1% from 370.56 billion yen or 119.30 yen per share last year.

Net ordinary income climbed 32 percent year-over-year to 1.07 trillion yen.

Meanwhile, ordinary income edged down 0.2 percent to 11.44 trillion yen from 11.47 trillion yen last year.

Further, for fiscal 2026, the company announced final dividend of 25 yen per share and total dividend of 50 yen per share, same as last year.

For fiscal year ending March 31, 2027, the company projects dividend of 60 yen per share, comprising interim and year-end dividends of 30 yen per share each.

Looking ahead for the new year, the company expecs net profit attributable of 380 billion yen or 135.41 yen per basic share, a growth of 1.5 percent from last year; net ordinary income of 1.17 trillion yen, up 18.8 percent year-over-year; while Ordinary income would be down 0.7 percent to 11.36 trillion yen.

In Tokyo, the shares gained 0.31 percent on Friday to close regular trading at 1,957.00 yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

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