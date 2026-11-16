JAPAN POST BANK verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN POST BANK hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.36 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JAPAN POST BANK ein EPS von 0.260 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat JAPAN POST BANK 5.01 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch