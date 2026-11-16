JAPAN POST BANK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

JAPAN POST BANK hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 57.27 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37.92 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28.04 Prozent auf 797.51 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 622.88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch