JAPAN POST BANK hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

JAPAN POST BANK präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 49.85 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 29.29 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 728.61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JAPAN POST BANK 504.40 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch