Japan Petroleum Exploration öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Petroleum Exploration hat am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12.66 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 61.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan Petroleum Exploration in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 21.40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 65.11 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 82.84 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch