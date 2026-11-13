Japan Petroleum Exploration gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Japan Petroleum Exploration lud am 12.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 107.73 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 44.31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 87.55 Milliarden JPY gegenüber 85.30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch