Japan Oil Transportation stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Oil Transportation hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 46.76 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 60.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 9.10 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8.75 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch