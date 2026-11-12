Japan Oil Transportation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Oil Transportation äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 28.85 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Japan Oil Transportation noch ein Gewinn pro Aktie von 46.52 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Japan Oil Transportation im vergangenen Quartal 9.26 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Japan Oil Transportation 9.13 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch