Japan Medical Dynamic Marketing gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Japan Medical Dynamic Marketing hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 50.54 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.150 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10.17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.69 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.11 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch