JAPAN MEAT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JAPAN MEAT hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 21.58 JPY, nach 42.21 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 48.96 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47.24 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 97.31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte JAPAN MEAT ein EPS von 126.03 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6.62 Prozent auf 198.54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 186.21 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch