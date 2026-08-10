JAPAN MATERIAL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JAPAN MATERIAL hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.23 JPY gegenüber 20.78 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 15.97 Milliarden JPY gegenüber 13.26 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch