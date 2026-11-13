JAPAN MATERIAL: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN MATERIAL hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

JAPAN MATERIAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25.23 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21.01 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20.36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.42 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.95 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch