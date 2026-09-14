Japan M&A Solution: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan M&A Solution präsentierte in der am 11.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 13.21 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -28.030 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 103.77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 160.1 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 78.6 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch