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12.08.2026 06:37:00
JAPAN LOGISTIC SYSTEMS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JAPAN LOGISTIC SYSTEMS hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 114.99 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 226.97 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat JAPAN LOGISTIC SYSTEMS mit einem Umsatz von insgesamt 18.32 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.65 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
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