Japan Living Warranty stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Living Warranty hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 27.78 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21.50 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.66 Milliarden JPY gegenüber 1.53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch