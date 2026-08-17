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17.08.2026 06:37:00
Japan Living Warranty: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Japan Living Warranty hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 59.06 JPY gegenüber -142.590 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Japan Living Warranty in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.44 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.05 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 153.70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -56.950 JPY erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 7.68 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Japan Living Warranty einen Umsatz von 6.71 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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