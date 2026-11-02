Japan Lifeline gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Japan Lifeline hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 30.22 JPY. Im Vorjahresviertel waren 35.23 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 15.45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch