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14.08.2026 06:37:00
JAPAN INSULATION verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
JAPAN INSULATION gab am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 28.65 JPY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JAPAN INSULATION in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10.09 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.10 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.45 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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