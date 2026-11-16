Japan Hospice öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Japan Hospice liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Japan Hospice die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 28.70 JPY gegenüber 22.44 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15.32 Prozent auf 3.11 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch