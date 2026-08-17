Japan Hospice gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Hospice hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.36 JPY gegenüber 7.20 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 3.79 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.46 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch