Japan Foundation Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Japan Foundation Engineering hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7.79 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24.17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13.99 Prozent auf 7.41 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch