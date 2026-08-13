Japan Foundation Engineering hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Japan Foundation Engineering präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.54 JPY gegenüber 15.10 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.98 Prozent auf 6.81 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch