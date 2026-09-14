|
14.09.2026 06:37:00
Japan Eyewear informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Japan Eyewear hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 48.53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Eyewear 39.83 JPY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 5.40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.