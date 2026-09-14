Japan Eyewear informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Eyewear hat am 11.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 48.53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Eyewear 39.83 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 5.40 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch