Japan Exchange Group, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Japan Exchange Group, hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.120 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan Exchange Group, im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 412.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 311.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch