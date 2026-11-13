JAPAN ELEVATOR SERVICE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JAPAN ELEVATOR SERVICE hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 9.94 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9.45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.45 Milliarden JPY – ein Plus von 7.17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAPAN ELEVATOR SERVICE 13.48 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch