JAPAN ELECTRONIC MATERIALS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 139.92 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JAPAN ELECTRONIC MATERIALS 56.13 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat JAPAN ELECTRONIC MATERIALS im vergangenen Quartal 10.85 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57.63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JAPAN ELECTRONIC MATERIALS 6.89 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch