Japan Ecosystem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Japan Ecosystem veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 7.72 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Japan Ecosystem -12.720 JPY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Ecosystem 2.92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12.69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch