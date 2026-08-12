Japan Display stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Japan Display gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Japan Display ein Ergebnis je Aktie von -3.270 JPY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26.26 Prozent auf 23.92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch