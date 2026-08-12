|
12.08.2026 06:37:00
Japan Display stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Japan Display gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.54 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Japan Display ein Ergebnis je Aktie von -3.270 JPY vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 26.26 Prozent auf 23.92 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32.44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentierten sich mit verschiedenen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.