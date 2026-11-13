Japan Display präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Japan Display präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.52 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1.43 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 33.99 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 20.55 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.ch