Japan Display gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Display hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0.03 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.230 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 33.10 Prozent auf 150.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Japan Display 224.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch