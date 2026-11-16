Japan Data Science Consortium mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Japan Data Science Consortium präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 13.70 JPY, nach 9.75 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.15 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 5.14 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch