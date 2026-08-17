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17.08.2026 06:37:00
Japan Data Science Consortium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Japan Data Science Consortium hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 29.56 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Data Science Consortium 3.94 JPY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Japan Data Science Consortium einen Umsatz von 4.87 Milliarden JPY eingefahren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 53.26 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 25.34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 22.83 Milliarden JPY, gegenüber 23.06 Milliarden JPY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0.96 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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