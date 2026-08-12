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12.08.2026 06:37:00
Japan: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Japan präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 10.41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1.430 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Japan in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 2.73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.39 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2.45 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 64.49 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 25.07 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.13 Prozent auf 8.88 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.70 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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