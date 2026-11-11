JAPAN CASH MACHINE präsentierte Quartalsergebnisse

JAPAN CASH MACHINE lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20.18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 118.62 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43.93 Prozent auf 10.31 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch