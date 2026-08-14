Japan Business Systems,Inc Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Japan Business Systems,Inc Registered lud am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 24.98 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 19.75 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Japan Business Systems,Inc Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81.49 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17.39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 69.42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch