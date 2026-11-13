Japan Business Systems,Inc Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Japan Business Systems,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 35.65 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 36.35 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 50.70 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40.47 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 155.45 JPY gegenüber 123.47 JPY im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 218.57 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Japan Business Systems,Inc Registered einen Umsatz von 172.58 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch