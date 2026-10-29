Japan Aviation Electronics Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Aviation Electronics Industry stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 15.67 JPY gegenüber 33.53 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 65.31 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 58.84 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch