Japan Asia Investment stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Japan Asia Investment hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 68.30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Asia Investment -2.800 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29.84 Prozent auf 341.0 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 486.0 Millionen JPY gelegen.

Redaktion finanzen.ch