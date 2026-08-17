Japan Asia Investment informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Japan Asia Investment lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.51 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Japan Asia Investment -6.440 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Japan Asia Investment 940.0 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 224.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 290.0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch