Japan Animal Referral Medical Center hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19.32 JPY gegenüber 18.03 JPY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10.43 Prozent auf 1.72 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch