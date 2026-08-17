Japan Animal Referral Medical Center hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Japan Animal Referral Medical Center hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 18.54 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 13.95 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1.64 Milliarden JPY gegenüber 1.47 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch