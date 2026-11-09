Japan Airport Terminal verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Japan Airport Terminal hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4.94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 467.8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 492.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch