Japan Airport Terminal präsentierte Quartalsergebnisse

Japan Airport Terminal hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 90.70 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airport Terminal 67.51 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 74.13 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Japan Airport Terminal 69.00 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch