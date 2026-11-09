Japan Airport Terminal legte Quartalsergebnis vor

Japan Airport Terminal stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 62.22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 76.90 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 74.49 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 2.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 72.55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch