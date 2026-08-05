Japan Airlines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Japan Airlines hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 9.09 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 60.04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 523.74 Milliarden JPY – ein Plus von 11.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Japan Airlines 471.08 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch